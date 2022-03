Demain sera célébrée la journée internationale de la femme. A cette occasion, l’institut national des statistiques en Israël a publié des données sur la femme israélienne.

A la fin de l’année 2021, vivaient en Israël 4754900 femmes dont 27% avaient entre 0 et 14 ans, 59.5% entre 15 et 64 ans et 13.5% plus de 65 ans.

En moyenne, les femmes israéliennes se marient à 26.7 ans. L’âge moyen du premier enfant a augmenté et s’élève à 30.5 ans, soit un an et demi de plus qu’en 2000.

La femme israélienne met au monde 2.9 enfants en moyenne, chiffre supérieur à la moyenne de l’OCDE. On compte 11% de femmes qui élèvent leurs enfants seules.

L’espérance de vie des femmes israéliennes est de 84.8 ans (contre 80.7 pour les hommes).

Concernant l’éducation, les filles sont plus nombreuses à obtenir leur bac que les garçons : 73.8% contre 63.4% . Elles sont 62.5% à obtenir leur maitrise et 50.5% poursuivent en troisième cycle.

59% des étudiants sont des femmes.

55.7% des femmes occupent un emploi contre 61.8% des hommes. Elles sont 70% à travailler à temps plein.

Seuls 28.4% des mères de familles travaillent à temps partiel.

En 2019, le salaire moyen d’une femme employée était de 8308 shekels par mois (12193 shekels mensuels pour les hommes).

92% des femmes se disent satisfaites de leur travail et 69% se sont déclarées satisfaites ou très satisfaites de l’équilibre entre la maison et le travail.