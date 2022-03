Après deux semaines de calme et pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, Israël aurait attaqué cette nuit des sites militaires syriens près de Damas.

L’agence de presse gouvernementale syrienne a publié un communiqué qui rapporte : »Les systèmes de défense anti-aérienne de la Syrie ont été activés contre une attaque israélienne dans la région de Damas. Des bruits d’explosion ont été entendus ».

On estime que les buts de l’attaque étaient de détruire des réservoirs d’armes mais aussi d’empêcher une livraison d’armements en provenance d’Iran.

Les autorités syriennes font état de deux morts et de dégâts matériels.

Cette intervention israélienne intervient après la visite éclair du Premier ministre israélien à Moscou et 24 heures après que Bennett et Poutine se sont à nouveau entretenus, par téléphone. D’après des responsables politiques israéliens, lors de ces échanges, le président russe aurait garanti à Israël le maintien de sa liberté d’action en Syrie et de la coopération entre les deux pays qui satisfait les deux parties.