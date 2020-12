Esther Horgen hy »d, assassinée dimanche par un terroriste a été inhumée mardi matin dans le cimetière de son village de Tal Menaché. La cérémonie s’est déroulée dans une émotion extrême malgré la distanciation sociale due aux consignes du ministère de la Santé concernant le Corona. La présence des parents âgés venus se séparer de leur fille augmentait encore la forte émotion palpable.

Les oraisons ont été les plus émouvantes les unes que les autres, notamment celle prononcée par le mari d’Esther hy »d, Binyamin Horgen. La voix brisée par la douleur, il a notamment dit : « Esther était sortie comme elle en avait l’habitude, pour se promener dans cette nature qu’elle aimait tant autour du village. Pas une aventure dangereuse mais un simple sentier pédestre comme il y en a beaucoup dans le pays. Mais elle ne revenait pas. Ce n’était pas dans son habitude. Elle était si pleine de vie et de lumière et aimait tout le monde. Et tout cela a été arraché en un instant par ce qui est impossible d’exprimer par des mots. Qui est capable de commettre un tel acte ??! (…) Nous devons tous apporter une réponse adéquate, ici au yishouv, au conseil régionale. toute la population du pays face à la destruction et au meurtre, en diffusant plus de lumière, plus de vie, plus de construction, plus de création et d’action sur le terrain, pour le bien de nos enfants et de tout le peuple d’Israël ».

Parmi les nombreux intervenants, le rav Shemouel Eliyahou de Safed, le ministre du Repeuplement juif Tsahi Hanegbi et le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan.

Vidéo (site Srugim):

Photo Famille