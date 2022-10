L’ancien footballeur français Eric Cantona n’en est pas à sa première fois. Ce samedi, il a posté sur son compte instagram une photo de lui vêtu du maillot de l’équipe de foot du camp de réfugiés d’Aida près de Beth Lehem, aux couleurs du drapeau palestinien.

Aida Celtic FC est une initiative portée par les fans du club Celtic FC basé à Glasgow et a été lancée en 2019. Elle est gérée localement et soutenue au niveau international par le groupe de soutien ultras du club écossais, la Green Brigade.

Exprimant son soutien au projet « Palestinadelica », Eric Cantona a partagé avec ses 1,1 millions d’abonnés sur Instagram une photo de lui portant le maillot avec des détails sur la façon de l’acheter.

L’année dernière, pendant l’opération Gardien des Murailles, Cantona avait exprimé son soutien aux Palestiniens et sa condamnation de l’opération israélienne en publiant une photo de lui en compagnie de sa femme Rachida Brakni, avec un T-shirt »Hoping for Palestine » (Espoir pour la Palestine), du nom d’une organisation basée à Londres qui milite pour les réfugiés palestiniens.

Cantona milite depuis de nombreuses années pour la cause palestinienne, estimant qu’Israël est un Etat »raciste qui viole les droits de l’homme ».

« Pourquoi ces mêmes groupes sont-ils silencieux alors qu’Israël doit accueillir la compétition des moins de 21 ans de l’UEFA en 2013 ? Le racisme, les violations des droits de l’homme et les violations flagrantes du droit international sont des phénomènes quotidiens dans ce pays. Il est temps de mettre fin à l’impunité d’Israël et d’insister sur les mêmes normes d’égalité, de justice et de respect du droit international que nous exigeons des autres États », avait-il écrit dans une lettre adressée à l’UEFA en 2012.