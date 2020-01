Le président français Emmanuel Macron a réagi au Plan Trump en dénonçant un « plan unilatéral »: « Il faut être deux pour faire la paix. On ne peut y parvenir avec une seule partie ». C’est vrai. Mais quelle est la partie qui refuse la paix depuis un siècle?

Emmanuel Macron avait deux possibilités de s’exprimer: montrer son scepticisme en désignant les Etats-Unis et Israël comme responsables ou alors dénoncer l’Autorité Palestinienne et le refus systématique depuis un siècle des Arabes appelés « Palestiniens » d’accepter le moindre Etat juif quelles qu’en soient ses frontières. Fidèle à la tradition anti-américaine et anti-israélienne du Quai d’Orsay, le président français a choisi la première solution et critiquer les deux partenaires qui ont proposé un plan de paix dont Abou Mazen et ses acolytes ne veulent même pas discuter.

Même certains pays arabes ont été plus positifs que le président français sur ce plan…

Mercredi, le Quai d’Orsay avait réagi au Plan Trump par un communiqué prévisible: « Paris exprime sa conviction que la solution des deux Etats, en conformité avec le droit international et les paramètres internationalement agréés, est nécessaire à l’établissement d’une paix juste et durable ». Traduction en français: Etat « palestinien » sur toute la superficie de la Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain, toute la partie orientale de Jérusalem comme capitale et déracinement de dizaines de milliers de juifs d’Erets Israël.

Photo Hadas Parush / Flash 90