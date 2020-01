00h16: un nourrisson âgé de trois semaines a été gravement blessé en tombant des bras de sa mère qui se précipitait vers un abri.

23h41: Plusieurs roquettes ont été tirées jeudi soir en direction d’Israël. Les sirènes d’alerte Tseva Adom avaient retenti à Sederot et dans plusieurs régions de bordure. Selon le porte-parole de Tsahal au moins deux roquettes ont été interceptées par le système Dôme de Fer et une roquette s’est abattue à Sederot et a explosé près de l’Institut académique Sapir, sans faire de blessés. Pas plus d’informations pour l’instant.

Photo illustration