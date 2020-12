Des drones non-identifiés ont visé samedi un convoi de six véhicules qui circulaient dans la région de Deir Ez Zor près de la frontière syro-irakienne. Ces véhicules transportaient des experts militaires iraniens. Au moins trois d’entre eux ont été tués et il y a eu plusieurs blessés. Ces véhicules étaient arrivés jeudi d’Irak et étaient conduits par des membres de l’organisation Hashd al-Shaabi, milice irakienne chiite, entre autres responsables de la protection des hauts gradés iraniens qui se rendent en Syrie en passant par l’Irak. Les experts iraniens visés étaient arrivés en Syrie pour rencontrer des membres des Gardiens de la Révolution basés dans la région de Deir Ez Zor.

Photo Illustration