Le conseiller américain à la Sécurité intérieure Robert O’Brien est en Israël et il a été reçu par le Premier ministre Binyamin Netanyahou ainsi que par son homologue israélien Meïr Ben-Chabbat. Les discussions ont porté sur les menaces régionales ainsi que sur les accords de normalisation conclus sous la houlette des Etats-Unis.

En préambule de leur entretien, le Premier ministre a souhaité la bienvenue à son invité et a une fois de plus insisté sur l’étroite coopération entre les deux pays, qui a connu un essor sans précédent sous l’Administration Trump. Il a rappelé les différentes décisions historiques prises par le président Trump et son Administration concernant Israël et a salué le Plan Trump comme étant « le premier plan réaliste pour une paix entre Israël et les Palestiniens et qui prend en compte les intérêts nationaux et sécuritaires d’Israël ».

Le Premier ministre israélien a rappelé la menace iranienne sur la paix régionale et mondiale, a remercié le président Trump pour avoir quitté l’accord de Vienne et a appelé la communauté internationale à prendre en considération le fait qu’Israël et les Etats arabes sunnites sont sur la même longueur d’ondes concernant le danger iranien. Un message à peine voilé à l’intention de la probable future administration américaine, dans laquelle Jake Sullivan, le successeur désigné de Robert O’Brien, a déjà dit haut et fort qu’il comptait réchauffer les relations avec la République islamique. « Après tout, c’est nous qui vivons dans cette région, nous savons assez bien ce qui s’y passe et il ne faut en aucun cas faire comme si rien n’était », a insisté Binyamin Netanyahou.

Photo Amos Ben Gershom / GPO