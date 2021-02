Benny Gantz plus déterminé que jamais

Le président de Bleu-Blanc a catégoriquement démenti que son « chef de cabinet » Hod Betzer lui ait demandé de se retirer de la course du fait des sondages qui indiquent un risque de se retrouver en-dessous du seuil d’éligibilité. Betzer lui-même a déclaré qu’il s’agit « d’un colportage mensonger et vil ». Il a estimé au contraire que Benny Gantz doit impérativement être présent à la prochaine Knesset et « avec l’aide de D.ieu, le prochain Premier ministre ». Quant à Benny Gantz, il a répété qu’il ne se retirera en aucun cas, même si ses amis le lui demandent.

Benett : « Prêt à siéger sous Gideon Saar » Invité à l’émission « Ofira & Berkovitz », Naftali Benett a répété qu’il ne participera pas à un gouvernement de gauche et qu’il ne donnera pas ses voix pour la formation d’un gouvernement de gauche : « Je vais utiliser mes mandats pour remplacer Binyamin Netanyahou mais pas pour couronner un gouvernement de gauche. Le président de Yamina a également indiqué qu’il sera prêt à siéger dans un gouvernement Saar : « Ce n’est pas le poste qui m’intéresse mais la direction que prendra le gouvernement ». Concernant Yaïr Lapid, « Il est un associé possible », tout comme les orthodoxes « qui seront des associés mais pas les maîtres des lieux ». Avigdor Lieberman : « Annuler la Loi de la Nation » ! Le président d’Israël Beiteinou a fait une nouvelle déclaration qui plaira à la gauche israélienne. Il a appelé à l’annulation de la Loi de la Nation qui selon lui « n’a pas fait avancer d’un millimètre » le caractère juif de l’Etat d’Israël mais a au contraire causé du tort aux Druzes alliés historiques de l’Etat d’Israël. Il a appelé à voter une nouvelle loi basée sur la déclaration d’indépendance de l’Etat d’Israël. Par ailleurs il a estimé que les querelles d’ego entre Gideon Saar, Naftali Benett et Yaïr Lapid sont stériles et dommageables et qu’il faut se baser sur un seul critère : celui des trois qui aura obtenu le plus grand nombre de mandats sera candidat au poste de Premier ministre. Avigdor et Lieberman se sont rencontrés à plusieurs reprises et une alliance politique semble se tisser entre eux avec comme dénominateur commun la volonté de laisser les partis orthodoxes dans l’opposition. Sondage : situation statique Le site « Maariv » a publié un sondage réalisé par l’institut « Panels Politics » dirigé par Menahem Leser :

Likoud : 29

Yesh Atid : 17

Tikva ‘Hadasha : 14

Yamina : 11

Liste arabe : 9

Shass : 8

Yahadout Hatorah : 7

Israël Beiteinou : 7

Bleu-Blanc : 5

Hatziyonout Hadtit : 4

Meretz : 4

Blocs : Bloc Netanyahou : 48; Bloc anti-Netanyahou : 61; Yamina : 11

Photo Yonatan Sindel / Flash 90