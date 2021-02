Binyamin Netanyahou commence à remplir les « cases vides »

Le Premier ministre et chef du Likoud a commencé à remplir les case qui lui sont réservées sur la liste du parti. Jeudi après-midi il a annoncé que la 10e place sera occupée par la journaliste Galit Distal (Aroutz 20 et station Galei Israël), « une puissante force féminine et qui n’a pas sa langue dans la poche » selon les termes employés par le Premier ministre. Cette place lui assure un siège à la Knesset. Par ailleurs, Orly Lévy-Abécassis pourrait être placée en 26e position, éligible elle-aussi.

Demande de la part de membres du Likoud de Judée-Samarie

Des présidents de conseils locaux en Judée-Samarie, membres du Likoud ainsi que des militants du parti demandent à Binyamin Netanyahou d’insérer l’avocat Avihaï Boiron dans une place éligible sur la liste du parti. Ils insistent sur le fait que Boiron connaît très bien les besoins de la population de Judée-Samarie.

Bleu-Blanc reste en lice

Malgré sa disparition des radars dans les sondages, Bleu-Blanc reste en lice. C’est en tout cas ce qu’a déclaré la ministre Orit Farkash-Hacohen. Elle a accusé ceux qui appellent Benny Gantz à se retirer de la course de manquer de « sens de l’Etat ». « Il y a une réelle tentative de faire croire que nous sommes en train de craquer, mais nous n’en sommes pas là. Nous pensons toujours que nous sommes l’élément déterminant dans ces prochaines élections ».

La liste arabe désunifiée

Pour la première fois depuis plusieurs campagnes électorales, la Liste arabe se présentera de manière amputée. Trois des quatre partis qui la composent ont signé un accord d’union, laissant en-dehors le parti Ra’am de Mansour Abbas. Au parti Balad on accuse Binyamin Netanyahou d’avoir « poussée à la roue » mais également Mansour Abbas d’avoir dévié de la ligne traditionnelle de la Liste unifiée. Le parti Ra’am, qui représente la branche sud du parti islamique arabe israélien affirme vouloir défendre les intérêts de la population arabe israélienne mais aussi les valeurs islamiques traditionnelles qui sont selon lui très répandues dans la population.

Zeev Elkin attaque Yaïr Lapid

Zeev Elkin a déclaré que Yaïr Lapid sera incapable de réunir une coalition autour de lui, contrairement à Gideon Saar selon lui. « La seule personne que Binyamin Netanyahou craint le plus aujourd’hui est Gideon Saar », a estimé l’ancien ministre qui encensait encore Netanyahou il n’a a pas si longtemps.

Micky Lévy un peu trop optimiste ?

Le député Micky Lévy (Yesh Atid) s’est dit convaincu que Yaïr Lapid formera le prochain gouvernement et que les orthodoxes se joindront à lui. « Nous n’excluons personne » a dit le député, selon la formule généralement en vogue (saud pour la personnes de Binyamin Netanyahou). Mais du côté des orthodoxes, on répète à l’envi depuis longtemps que Yaïr Lapid est définitivement « rayé de la liste » pour des accords de coalition.

Ofer Shelah au Parti travailliste ?

A quelques heures de la clôture du dépôt des listes, des pourparlers ont lieu entre la secrétaire-générale du Parti travailliste Meirav Michaeli et Ofer Shelah, fondateur du parti Tenoufa. En cas d’accord, il pourrait devenir n°3 de la liste, mais de manière personnelle et sans accord entre les deux partis politiques.

Un « bug » pour Ron Huldaï

Déjà très mal en point dans les sondages après son départ tonitruant, le maire de Tel-Aviv Ron Huldaï va devoir changer le nom de son parti « Haisraélim » s’il veut l’inscrire avant jeudi 22h00, dernier délai. En effet, un autre parti, parfaitement inconnu mais portant le même nom a déjà déposé sa liste devant la commission centrale électorale!

Hadas Parush / Flash 90