Après les différents noms qui ont circulé, c’est finalement Naïl Zoabi qui été placé sur la liste du Likoud par le Premier ministre Binyamin Netanyhaou. Agé de 49 ans, Naïl Zoabi est un ancien directeur d’école et il a toujours été très critique envers la Liste arabe unifiée et appelait à une direction politique plus soucieuse des besoins quotidiens de la population arabe israélienne. Il est très actif dans le domaine de la coexistence judéo-arabe. Lorsqu’il a annoncé sa décision, le Premier ministre a dit : « Naïl Zoabi accompagnera du sein du Likoud les efforts pour le bien des citoyens arabes israéliens : l’application de notre plan de lutte contre la criminalité et la violence, l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens arabes israéliens dans tous les domaines, l’éducation, la santé et les question sociales ».

Toutefois, Naïl Zoabi est placé en 39e position, non éligible pour l’instant. Il faudra voir combien de sièges obtiendra le Likoud et voir si la « loi norvégienne » lui permettra d’entrer à la Knesset.

Photo personnelle