L’ancien Premier ministre et ancien Chef d’Etat-major israélien, Ehoud Barak, a publié aujourd’hui (mardi) un tweet trop explicite.

Il a écrit noir sur blanc et sur la plateforme Twitter qu’Israël possédait l’arme nucléaire.

Ehoud Barak qui est aujourd’hui l’un des leaders de la contestation contre la réforme judiciaire et le gouvernement a tweeté: »Cela nous parait absurde. Mais d’après des conversations entre des Israéliens et des responsables politiques occidentaux, l’Occident exprime une crainte profonde qu’une fois le renversement de régime exécuté en Israël, s’installe au coeur du Moyen-Orient, une dictature messianique, qui dispose de l’arme nucléaire et dont les fanatiques souhaitent un conflit avec l’Islam avec pour centre le Mont du Temple. A leurs yeux, c’est vraiment effrayant. Cela n’arrivera pas. Hag Sameah ».

Si c’est un fait connu, la politique de l’Etat d’Israël a toujours été d’entretenir une ambigüité volontaire sur ce sujet.

Pour rappel, en 2001, Binyamin Netanyahou avait exprimé, dans des discussions en cercle fermé, la possibilité de sortir de cette ambigüité et de rendre officiel la possession de l’arme nucléaire par Israël, dans le cas où l’Iran viendrait à l’acquérir. Le Premier ministre de l’époque, Ariel Sharon s’y était opposé en disant que »celui qui agira ainsi sera considéré comme Mordehaï Vanunu (qui avait été condamné pour trahison pour avoir révélé des photos et des détails sur l’arme nucléaire israélienne, ndlr) ».