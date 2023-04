Lundi dernier, Arnon Bar David, le secrétaire général de la Histadrout, a décrété sans avis préalable, une grève générale dans le pays, tant que la législation de la réforme judiciaire ne serait pas suspendue.

Entre autres conséquences de cette décision, tous les décollages en partance de l’aéroport Ben Gourion ont été annulés pendant plusieurs heures.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a tenté le jour même de se tourner vers le tribunal du travail pour qu’il ordonne la reprise du travail puisque cette grève était totalement illégale. Mais il s’est heurté à la grève des tribunaux…

Selon la loi, le ministère des Finances a publié une circulaire rappelant que les employés du secteur public qui avaient pris part à cette grève ne seraient pas rémunérés pour ce jour de travail manqué.

Parallèlement, Smotrich a encouragé les citoyens lésés par cette grève à entamer des recours devant les juridictions israéliennes afin d’être dédommagés.

Un citoyen israélien, Avidor Factor, impacté par la grève à Ben Gourion, a publié, il y a quelques jours, un post sur FaceBook dans lequel il demande aux personnes lésées par cette même grève des décollages, à se signaler afin d’envisager une plainte collective.

Il a été surpris par la quantité de réponses en un temps très limité: des centaines de citoyens lui ont écrit pour lui raconter leur mésaventure ce jour-là. Certains ont raté des enterrements, d’autres des mariages, une famille de Belgique n’a pas pu rentrer chez elle et s’est retrouvé à attendre avec des enfants en bas-âge pendant 24h à l’aéroport sans nourriture ou couches pour le bébé.

Factor a recueilli plus de 670 plaintes. »Imaginez que le directeur de la Compagnie d’électricité décide, parce que quelque chose ne lui convient pas, de couper l’électricité à tous les habitants de Tel Aviv? », s’indigne Factor au micro d’A7.

Il a pris contact avec un cabinet d’avocats afin d’engager des poursuites. Une plainte collective sera difficile à déposer car pour ce faire, il faut que tous les plaignants aient subi le même dommage. Là, les histoires sont différentes et les dommages sont à évaluer au cas par cas.

De plus en plus de victimes de cette grève s’organisent et comptent bien demander des comptes à la Histadrout.