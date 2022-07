Triste dénouement. L’homme porté disparu après l’effondrement du sol d’une piscine privée dans le centre du pays a été retrouvé sans vie.

Les participants ont raconté qu’ils n’ont signalé sa disparition que quelques minutes après qu’il a été englouti. Ils ont d’abord essayé de vérifier s’il n’était pas rentré chez lui ou quelque part dans la propriété. Puis ils ont constaté que son téléphone était au bord de la piscine.

Les secours ont du mettre en place un système de sauvetage très compliqué pour pouvoir le retrouver et l’extraire du trou formé sous terre. Ils ont d’abord dû consolider les parois qui menaçaient aussi de s’effondrer et après plusieurs heures de recherche, le corps de l’homme de 30 ans a été retrouvé.

La maitresse-nageuse qui surveillait la baignade organisée dans le cadre d’une fête d’entreprise a témoigné de la rapidité avec laquelle tout s’est passé. Son premier instinct à la vue des vagues anormales qui s’étaient formées à la surface de l’eau a été de vouloir se jeter dans la piscine pour sauver d’éventuelles personnes prises au piège. Mais elle a vite compris que ce n’était pas possible. Par chance, peu de gens étaient dans la piscine au moment où le drame s’est produit et la plupart se situait sur les bords et n’ont donc pas été aspirés.

D’après les géologues, la terre en cet endroit n’est pas friable et il n’y a pas de raison géologique à l’effondrement du sol de la piscine. Il semblerait que de l’eau de la piscine se soit infiltrée sous la piscine, ait emporté ce qui se trouvait sous la piscine qui s’est effondrée. Le problème viendrait donc d’un défaut de construction de la piscine.

C’est l’enquête qui devra déterminer ce qui est à l’origine de ce drame mortel.