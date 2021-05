L’ancien président américain a accordé une longue interview à la chaîne Newsmax, dans laquelle il a sévèrement critiqué le rôle des médias durant la campagne électorale ainsi que la politique de l’administration actuelle dans divers domaine. A la fin de l’interview, Donald Trump a rapidement abordé les relations israélo-américaines et a dit : « C’est incroyable comment led Démocrates se comportent envers Israël ! Il y a quinze ans, Israël était intouchable. Personne n’a faut pour Israël autant que moi : le transfert de l’ambassade à Jérusalem, l’annulation de ce terrible accord avec l’Iran, la reconnaissance du Golan. Durant 52 ans, ils l’ont demandé et je suis le premier à l’avoir fait. Israël est un merveilleux allié et lorsque vous regardez comment les Démocrates se comportent envers lui, c’est tout simplement incroyable ».

Vidéo : (Sur Israël : à 20’18 »)

Photo Yonatan Sindel / Flash 90