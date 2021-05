Lors de la cérémonie en souvenir des victimes de l’Altalena, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a vivement réagi aux propos pour le moins inconvenants tenus par le ministre français des Affaires étrangères : « Je souhaite exprimer une vive protestation contre le gouvernement français et en particulier le ministre des Affaires étrangères suite aux propos tenus lors d’une interview télévisée. Le ministre a dit qu’Israël pourrait devenir un Etat-apartheid. Il s’agit d’une affirmation insolente, fallacieuse et qui est totalement infondée. En Israël, tous les citoyens sont égaux face à la loi sans égard à leur origine. L’Etat d’Israël est un phare de démocratie et de respect des droits de l’homme dans toute la région. C’est même la seule démocratie de la région. Cela a toujours été et cela le restera. Nous n’accepterons pas de leçons de morale hypocrites et mensongères sur cette question ».

Photo Hadas Parush / Flash 90