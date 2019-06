Ce qui est arrivé à Moshé et Rivka Herzlich est insupportable à découvrir. En Israël, en 2019, sous un gouvernement dit national, on expulse encore des Juifs de chez eux et on les oblige, eux et leurs enfants, à voir leur maison détruite par des soldats et des gardes-frontières qu’ils ont pourtant appris à aimer et admirer. Et comme pour bien appuyer sur la plaie, ils doivent voir le contenu de leur maison vidé sans ménagement par des Arabes embauchés pour la circonstance !

Moshé et Rivka Herzlich (qui est de parents français) habitaient depuis vingt ans une première maison située sur une colline appelée Tal Binyamin, à l’ouest de Tapoua’h en Samarie. Moshé, à l’époque célibataire, avait été parmi les pionniers de ce point de peuplement autorisé par l’Etat.

En 2011 puis en 2018, suite à des requêtes de familles arabes soutenues par des organisations de gauche, l’Administration civile en Judée-Samarie avait effectué des nouveaux arpentages des terres en Judée-Samarie, et sans autre forme de procès, plusieurs maisons, dont celle de la famille Herzlich, s’étaient soudain retrouvées de l’autre côté de la ligne, en-dehors des terres domaniales ! Le couple Herzlich reçut donc un avis de destruction. Plusieurs maisons furent déjà été détruites un juin 2018.

Loin de se décourager et au moyen d’un énorme effort financier, la famille Herzlich décidait alors de construire de ses propres mains une nouvelle maison, non loin de là, sur une terre domaniale régie par un statut particulier, qui exige encore une régularisation officielle et définitive, comme c’est souvent le cas en Judée-Samarie. D’une part, l’Etat et l’Administration civile adressent des ordres d’interruption de travaux mais de l’autre, il y a accord tacite et il est très rare que l’Etat fasse finalement détruire des maisons construites sur des terres lui appartenant. C’est donc dans la certitude d’une régularisation assortie d’assurances de la part de l’Administration civile que Moshé et Rivka Herzlich inaugurèrent leur nouvelle maison acquise avec sueur et investissement financier considérable. Ils croyaient sincèrement qu’ils pourraient désormais y élever paisiblement leur neuf enfants.

Et c’est alors que survint le drame : il y a deux semaines, le 21 mai, un beau matin à 7h30, d’importantes forces de gardes-frontières et unités spéciales arrivaient sur place, sans aucun préavis, et avertissaient Rivka qu’elle avait un quart d’heure pour quitter la maison avec ses enfants! Les forces de l’ordre avaient amené avec eux des Arabes chargés de vider le contenu de la maison avant sa destruction, ce qu’ils firent avec un plaisir non dissimulé. Face à l’opposition et aux protestations de la jeune femme, les officiers prétendirent qu’un ordre de destruction de leur maison leur avait bel et bien été adressé et que la famille aurait pu saisir la justice depuis lors. « Comment aurions-nous pu, puisque nous n’avons reçus aucun avis de la part de l’Administration civile !», leur répondit Rivka. À ce moment-là, un inspecteur de l’Administration civile intervint, reconnut qu’aucun avis de destruction n’avait effectivement été adressé à la famille Herzlich et révéla qu’il n’y avait en l’occurrence pas besoin d’ordre administratif puisqu’il s’agit d’une décision de l’échelon politique, en l’occurrence du vice-ministre de la Défense !

Rivka souligne que tout s’est passé si vite qu’elle n’a pas eu le temps d’éloigner correctement ses enfants qui ont assisté à la destruction de leur maison par les bulldozers, ni même de prendre avec elle des objets de première nécessité telles que des brosses à dents. Tout s’est passé très vite et bien sûr, sans aucune présence médiatique. Et comble de l’histoire, la première maison dans laquelle habitait la famille il y a quelques années…est toujours en place !! La jeune femme raconte que le contenu de la maison a été vidé à une vitesse inimaginable et sans aucun égard, au point que les tefilines de Moshé n’ont été retrouvés que deux jours plus tard parmi les objets entassés. Et la brosse des toilettes posée sur un livre du Rav Mordekhaï Eliyahou zatsal. « À pleurer », rajoute-t-elle. Sans parler du fait que Moshé et Rivka travaillaient chacun depuis la maison, ce qui leur cause en plus un manque à gagner considérable.

« Ce qui fait le plus mal » explique Rivka, « c’est que personne ne prend la responsabilité de ce qui s’est passé depuis le début ». Autant la jeune femme est admirative de la solidarité qui se manifeste de la part de voisins et de nombreuses autres personnes, autant elle est stupéfaite et décontenancée par l’anonymat et le flou qui règnent de la part des autorités. Par manque de confiance dans le système judiciaire et sentant qu’ils font face à des personnes ou organes très puissants, Moshé et Rivka veulent d’abord prendre conseil auprès du Rav Shmouel Eliyahou, grand-rabbin de Safed, pour voir comment agir et quelles actions entreprendre.

En attendant, la famille a dressé une tente près des ruines de leur maison en attendant une solution. On imagine aisément les difficultés de cette situation dans le quotidien, surtout s’agissant d’une une famille de onze âmes, dont la plus jeune n’a que six mois.

Rivka est incrédule : « On ne comprend pas. Nous sommes de gens normatifs, nous payons nos impôts, nous faisons l’armée, nous sommes de bons citoyens, mon mari et moi sommes volontaires au Magen David Adom, il fait partie du groupe de sécurité, nous invitons chaque Shabbat à table des soldats qui sont là. Pourquoi nous traite-t-on ainsi ? Et pourquoi détruire une maison construite sur un terrain qui est destiné à être régularisé ??!».

Le sentiment de deux poids et deux mesures est inévitable et la comparaison très vite faite entre la manière de traiter ces familles juives, et celle, avec infiniment plus de pincettes et d’égards, adoptée lorsqu’il s’agit de maisons arabes. Rivka raconte cette anecdote qui illustre le côté absurde et révoltant de ce que cette famille subit : lorsque les forces de l’ordre sont entrés dans la maison, elle leur a montré, accrochés à l’entrée, l’uniforme militaire et l’arme de son mari, rentré la veille d’une période de réserves !

Au moment où les bulldozers entraient en action, le président du Conseil régional de Samarie Yossi Dagan, alerté par les Herzlich, adressait une lettre urgente à Tsahal et aux responsables politiques concernés, leur demandant de faire stopper sans délai les travaux de destruction. « J’appelle les ministres à faire cesser cette injustice. Alors que sur les collines voisines, des centaines de maisons arabes illégales sont débout, le gouvernement s’acharne contre une malheureuse famille juive et détruit sa maison ! » Il n’a pas été entendu.

Mais comme c’est le cas la plupart du temps avec ces familles pionnières : la stupeur, le sentiment d’injustice et des trahison, l’humiliation de devoir soudain déprendre de la générosité d’autrui n’ont en rien entamé l’esprit sioniste de ce couple, sa foi ni sa détermination à rester là et aider à la mission historique de repeuplement de ces régions de Judée et de Samarie.

« Si nous ne nous étions pas installés sur cette colline il y a une vingtaine d’années, cet endroit n’aurait jamais été destiné à la régularisation », conclut cette vaillante femme qui en dépit de tout veut rester positive et confiante en l’avenir: « Nous avons entière confiance en l’Eternel qui nous envoie de nombreux messagers du bien. Cette épreuve nous a permis de découvrir tant de bonté et de solidarité, des personnes qui viennent aider, nettoyer, construire, apporter des choses aux enfants ».

Vidéo:

Photos Eitan Schviber / TPS (avec autorisation)