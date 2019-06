La compagnie aérienne El-Al vient de prendre une décision scandaleuse, injuste et incompréhensible: elle a licencié l’hôtesse de l’air qui avait dispersé les sièges des membres du groupe islandais antisémite Hatari, dans leur vol de retour après l’Eurovision.

Considérant que cette hôtesse les avait délibérément séparés dans l’avion et installés en queue d’appareil pour se venger de leur attitude durant le concours, ils ont menacé de porter plainte en justice contre le compagnie aérienne. Cette dernière a préféré se séparer de son employée, après audition, pour calmer ce groupe sulfreux et provocateur. Et inconséquent de surcroit, puisqu’il a voyagé par El-Al alors qu’il appelle au boycott d’Israël!

Plutôt que d’être mise au chômage, cette hôtesse mériterait une médaille pour son courage. Elle aura sans doute été la seule à avoir réagi comme il faut et exprimé l’irritation israélienne après les provocations de ce groupe.

