Les informations faisant état de nouveaux développements dans les « négociations » indirectes avec le Hamas concernant les disparus ont fait réagir les parents d’Hadar Goldin hy »d. Sim’ha Goldin, le père du jeune officier tombé lors de l’Opération Tsouk Eitan a déclaré : « Tout aide humanitaire d’Israël à la bande de Gaza doit être conditionnée par la restitution des disparus et des détenus. La fête de Pessah’, fête de la liberté est une occasion de montrer à tout Israël que l’on n’abandonne pas nos soldats et nos civils ».

Son épouse Léa a rajouté: « Ne laissez pas nos ennemis nous mener par le bout du nez. Le Hamas a besoin aujourd’hui de l’Etat d’Israël, c’est donc le moment de faire fonctionner tous les leviers de pressions pour ramener nos fils. Je ne sais pas si tout ce que nous entendons ces jours-ci est vrai ou si c’est de l’intox. Je le saurai le jour où nos disparus seront de retour ici ».

Depuis quelques jours, sans doute à cause de la crise du Corona, des médias arabes diffusent des éléments d’informations indiquant que le Hamas serait disposé à un peu plus de souplesse – tout relative. Sur pression de l’Egypte, l’organisation terroriste se dirait prête à fournir des informations sur les dépouilles et civils qu’elle détient en otages en échange de la libération d’un certain nombre de détenus en Israël, principalement des détenus âgés, des malades, des femmes et des mineurs. Jusqu’alors, le Hamas exigeait pour cela la libération préalable d’une cinquantaine de terroristes libérés lors de la transaction Shalit puis remis en prison en 2014 après l’enlèvement et l’assassinat des trois adolescents. Le chef du Hamas à Gaza Yahia Sinwar présente ce changement comme un « geste humanitaire »…

De son côté, Israël a officiellement fait savoir aux médiateurs égyptiens qu’il est prêt à accélérer les négociations indirectes en vue d’une transaction globale visant à la restitution des dépouilles d’Hadar Goldin hy »d, Oron Shaoul hy »d ainsi qu’à la libération des deux otages Abera Mengistu et Hisham Shaban A-Sayed.

La crise du Corona pourrait effectivement produire des développements sur cette question que l’on n’aurait pas imaginé auparavant. Le Hamas pourrait rapidement avoir besoin d’une aide humanitaire substantielle de la part d’Israël et de son côté, les autorités israéliennes craignent des conséquences pour Israël d’une explosion du Corona dans la bande de Gaza.

Le colonel (rés.) Michaël Milstein, qui est au fait de la situation a déclaré : « Je n’ai pas vu depuis plusieurs années un tel signe de la part du Hamas sur sa volonté d’aller vers une transaction. Officiellement, la raison qu’il invoque est son souci de l’état de santé des détenus âgés dans les prisons israéliennes. Mais en réalité, il s’agit de la crainte du Corona sur son territoire et la conscience qu’il sera dépendant de l’aide humanitaire qu’Israël pourra lui apporter ».

Mais rien n’est encore joué. Le Hamas est et restera une organisation terroriste sans scrupules qui fera tout pour optimiser ses capacités de chantage et faire libérer un maximum de terroristes meurtriers en échange des otages – morts et vivants – qu’elle détient.

Photo Illustration