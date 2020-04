Celui qui fut l’un des pires Premiers ministres de l’Etat d’Israël s’est autoproclamé aujourd’hui en spécialiste en épidémiologie. Dans un poste publié sur sa page Facebook, Ehoud Barak estime que le pic du Corona est désormais derrière nous, qu’il faut maintenant revenir à la normale et pour cela…changer de leadership en Israël!

Ehoud Barak accuse le Premier ministre Binyamin Netanyahou « d’amateurisme » (sic), dans sa gestion de la crise du Corona, et qualifie l’action du Premier ministre de « non-transparente, polluée par des motivations politiques et des conflits d’intérêts, parsemée de décisions économiques dommageables et exempte de supervision de la Knesset ».

Le fondateur du parti Israël Démocratique déjà disparu appelle à la création d’une commission d’enquête dès la fin de l’épidémie « afin de définir les dysfonctionnements et les négligences et également désigner les responsables ».

Un certaine ressemblance entre les deux Ehoud dans leur manière pathétique d’exprimer leur frustration de ne plus être – fort heureusement – aux commandes du pays.

Photo Flash 90