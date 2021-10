Après le retrait de la candidature d’Eleazar Stern pour la direction de l’Agence juive, le ministre des Affaires étrangères, en visite aux Etats-Unis, a adressé une demande bien singulière à la commission de nomination : reporter à une date ultérieure le vote prévu le 26 octobre prochain. Yaïr Lapid demande du temps supplémentaire « afin que le gouvernement désigne le candidat le plus apte et le plus consensuel pour occuper ce poste en raison de la haut considération envers l’Agence juive », en plus clair, présenter un membre de son parti Yesh Atid.

Après le retrait d’Eleazar Stern, il reste tout de même dix candidats, dont les chances sont toutefois inégales égales : Omer Jankelevitch (ancienne députée Bleu-Blanc, candidate de Benny Gantz), Dany Danon (Likoud, ancien ambassadeur d’Israël à l’Onu), Irina Nevzlin (entrepreneuse, épouse de l’ancien ministre Yuli Edelstein), Uzi Dayan (Likoud, ancien député), Dr. Michael Oren (ancien ambassadeur d’Israël à Washington), Fleur Hassan-Nahum (adjointe au maire de Jérusalem), Rouhama Avraham (ancienne députée Kadima), Prof. Yaffa Silbershatz (haut-fonctionnaire ), Michal Kotler-Wuntsch (ancienne députée Bleu-Blanc) et depuis mardi : Yaakov Hagoel, actuel directeur de l’Organisation Sioniste Mondiale.

La commission n’est pas tenue d’accéder à la demande du ministre, mais elle pourrait décider de reporter le vote si elle constate qu’aucun des deux candidats ne recueille les voix nécessaires, soit neuf membres sur dix.

