Le ministre de la Santé Nitzan Horovitz (Meretz) a annoncé son intention de permettre l’ouverture des cafeterias dans les hôpitaux le Chabbat. Le député Nir Orbach (Yamina) a répondu : « Il veut, sans doute, mais cela ne se fera pas ».

Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture Oded Forer (Israël Beiteinou) a répondu à la Knesset à une question du député Ouri Maklev (Yahadout Hatorah) concernant la récente pénurie de lait dans les magasins. Le ministre a alors trouvé le coupable : il a mis la responsabilité de ces pénuries sur le respect du Chabbat en regrettant que le lait trait les jours de Chabbat et des fêtes n’est pas collecté et acheminé vers les chaînes de production et d’emballage. « Des millions de litres ont ainsi jetés » a dit le ministre. La seule solution selon lui serait alors d’ouvrir des circuits de transports et des chaînes de production de lait « non-cacher » qui travailleraient le Chabbat et jours de fêtes afin de fournir du lait au moins au public qui ne mange pas cacher!

Photo Ri_Ya / Pixabay