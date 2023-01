Le ministre du Logement, ItshaK Goldknopf (Yahadout Hatorah) s’était insurgé samedi soir dernier après qu’il a constaté que des travaux d’entretien de la voie ferrée s’était déroulés pendant Shabbat.

Il avait adressé une lettre à la ministre des Transports, Miri Regev, pour lui demander de mettre fin à cette pratique lorsqu’elle n’était pas liée à une nécessité pour préserver la vie des usagers (pikoua’h nefesh).

La ministre a pris cette demande très au sérieux et a convoqué ses équipes et celles des chemins de fer d’Israël – Rakevet Israël – pour trouver une solution.

Aujourd’hui (mercredi), le ministère des Transports a annoncé être parvenu à un compromis avec Rakevet Israël. Les travaux qui ne sont pas nécessaires pour préserver la vie des usagers ne seront plus effectués le Shabbat mais pendant la semaine, la nuit.

Le vice-ministre des Transports, Ouri Maklev (Yahadout Hatorah) a approuvé le compromis. Il a précisé que la notion de pikoua’h nefesh ne pouvait pas être utilisée pour tout justifier.

L’ancienne ministre des Transports, Merav Mihaeli (Avoda) a déploré la décision de Miri Regev: « C’est ridicule. Il est impossible de décaler des travaux prévus le Shabbat à un jour de semaine pour la simple et bonne raison que toutes les heures du jour et de la nuit sont déjà prises par des travaux. Lorsque j’étais ministre des Transports, j’ai augmenté le rythme des travaux le Shabbat pour que le service aux voyageurs soit disponible plus rapidement. Miri et Bibi se soumettent aux diktats des orthodoxes et nuisent au service ferroviaire ».