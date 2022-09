Cette nuit (mardi à mercredi) deux terroristes ont été éliminés par Tsahal après qu’ils ont ouvert le feu sur des soldats à la limite de la ligne verte au nord de Djénine. L’un d’entre eux appartient aux services de renseignements de l’Autorité palestinienne avec lesquels Israël entretient une coopération sécuritaire.

Vers 23h40 hier, une sentinelle de Tsahal a repéré deux personnes suspectes qui s’approchaient de la ligne verte de démarcation. Elle a immédiatement alerté une unité de combattants et effectué des tirs de sommation.

A ce moment-là, la sentinelle ne voit pas que les hommes sont armés et ils sont considérés comme des clandestins qui tentent de s’introduire sur le territoire israélien. Les soldats s’approchent prudemment, en rampant et en se protégeant, pendant près de deux heures, pendant lesquelles la sentinelle les guide et surveille les mouvements des suspects.

Lorsque les soldats sont arrivés à une courte distance des deux suspects, ceux-ci ont ouvert le feu. Les combattants ont réagi et ont éliminé les deux terroristes.

Il semblerait qu’ils avaient l’intention de tendre une embuscade à la patrouille de Tsahal qui devait circuler dans cette zone.

Les Palestiniens ont annoncé que l’un des deux terroristes étaient un membre des services de renseignements de l’Autorité palestinienne. Israël a confirmé cette information: »C’est un élément très grave. Il appartient aux services secrets palestiniens », a déclaré un officier de Tsahal. Rappelons qu’Israël et l’Autorité palestinienne entretiennent une coopération sécuritaire depuis les accords d’Oslo, dans laquelle les services secrets palestiniens jouent un rôle central.

Benny Gantz, ministre de la Défense, avait d’ailleurs justifié le fait d’avoir reçu chez lui Abou Mazen, par l’importance de sauvegarder cette coopération pour éviter des attentats. Or ces dernières semaines, les attentats se multiplient en Judée-Samarie faisant craindre une escalade avec la période des fêtes de Tichri.