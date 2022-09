Aviv Kohavi, le Chef d’Etat-major, a perdu son père, Shaoul, il y a trois semaines. Depuis, il apparait en public avec une barbe de deuil et ce soir, il a évoqué la mémoire de son père lors d’un discours devant près de 1500 officiers.

« Nous sommes à la veille de Roch Hachana, de Yom Kippour. Je me trouve moi-même dans une période où de manière naturelle, je suis amené à me poser des questions et à réfléchir.

Mon père était mon père sur le plan privé mais je me permets de rapporter quelque chose que j’ai appris de lui et de vous le proposer. Mon père avait l’habitude de dire: »Je ne suis pas un homme religieux, mais j’ai la crainte du Ciel ». Cette notion de »crainte du Ciel », n’est pas la peur du Ciel, c’est une notion plus profonde que j’interprète comme le fait que l’homme doit toujours avoir la morale devant ses yeux. Mon père était droit comme une règle. Une fois un entrepreneur a travaillé chez moi et à la fin des travaux, il m’a demandé: ‘vous payez comme tout le monde ou comme votre père?’. Je lui ai répondu, ‘comme mon père, je pense’. Je dis cela, la veille de Rosh Hashana, une période propice à la réflexion ».