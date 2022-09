Un an après que l’association Regavim a alerté les pouvoirs publics sur les constructions arabes illégales qui sortaient de terre au nord de la localité d’Efrat, l’administration civile israélienne a détruit ce matin des immeubles qui étaient sur le point d’être prêt à être habités.

Les logements étaient construits sur le site des »piscines de Salomon » au nord de la localité juive d’Efrat, dans le Goush Etstion.

Depuis le début des travaux, l’association Regavim et des habitants d’Efrat ont agi auprès des autorités afin qu’elles fassent appliquer la loi et qu’elles mettent fin à ces constructions illégales. Ce n’est qu’après le dépôt de plusieurs plaintes qu’un ordre de destruction a été donné qui devait être appliqué »en fonction des priorités et des éléments opérationnels ».

Les mois ont passé et la construction se poursuivait. Finalement, ce matin, les bulldozers de l’administration civile sont venus détruire les bâtiments qui étaient en passe d’être terminés.

Mais l’association Regavim n’est que partiellement satisfaite dans la mesure où un seul batiment a été détruit, les autres alentours ont été épargnés. »Nous vivons dans une réalité avec des centaines de milliers de constructions palestiniennes illégales, chaque jour on en compte à peu près dix supplémentaires. La destruction d’un batiement après une année de pressions n’est vraiment pas suffisante », témoigne le secrétaire de Regavim. »Un Etat palestinien est en train de se construire sous nos yeux, jour après jour, sur les terrains du Goush Etsion ».