La situation en Russie, avec notamment la mobilisation de centaines de milliers de réservistes et la fuite de très nombreux Russes du territoire, oblige Israël à adopter un plan spécial pour l’alya en provenance de Russie.

Le ministre des Finances, Avigdor Liberman, et la ministre de l’alya et de l’intégration, Pnina Tamano Shata, vont présenter au gouvernement un plan soutenu par un budget de 90 millions de shekels. Selon leur proposition, les personnes qui arriveront de Russie pourront bénéficier du panier d’intégration (sal klita) et de tous les avantages octroyés aux olim, jusqu’à ce que soit vérifié leur droit à bénéficier de la loi du Retour. Cette décision se base sur les expériences précédentes d’immigration russe lors desquelles il s’était avéré que plus de 90% des personnes étaient éligibles à la loi du Retour.

Le programme des ministres contient également des réponses aux besoins en logement, emploi, santé, éducation et autres domaines importants.

La ministre Pnina Tamano Shata a déclaré: »L’Etat d’Israël constitue un foyer sûr et un refuge pour les Juifs du monde entier et ainsi aussi pour les Juifs de Russie. Nous nous assurerons que tous les olim de Russie qui arrivent dans des conditions difficiles reçoivent l’enveloppe nécessaire pour s’intégrer de la meilleure des façons au sein de la société israélienne. Je remercie le ministre des Finances pour sa coopération dans la promotion du programme. Nous avons la même vision de l’urgence des préparatifs que doit effectuer le gouvernement israélien pour aider ses nouveaux immigrants ».