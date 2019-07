C’est presque un tremblement de terre qui s’est produit au sein du Hamas, et par ricochet, au sein l’Autorité Palestinienne.

Après Mosab Hassan Yousef, surnommé le « Prince Vert » qui avait travaillé secrètement pour le Shin Bet entre les années 1997 et 2007 avant d’émigrer aux Etats-Unis, se convertir au christianisme et devenir un chaud partisan d’Israël, voilà son frère Souheib Youssef qui a accordé une interview explosive à la télévision israélienne. Les deux frères sont les fils de Hassan Youssef (photo), l’un des fondateurs du Hamas et chef de l’organisation terroriste en Judée-Samarie.

Souheib Youssouf était jusqu’il y a un mois encore membre de l’organigramme militaire du Hamas en Turquie. Il a émis des accusations très graves contre son ancienne organisation. Il a par exemple révélé que le Hamas dirige des institutions militaires sur le territoire turc – avec l’assentiment du président Erdogan – sous couvert de sociétés civiles. Parmi leurs activités, l’écoute téléphonique et l’espionnage cybernétique de personnalités de l’Autorité Palestinienne et du Fatah à Ramallah ainsi que certaines personnalités israéliennes ou arabes. Toutes les informations recueillies sont transmises aux Iraniens en contrepartie de son aide financière à l’organisation. Cet argent transite notamment par des banques turques. Souheib Youssef a aussi révélé que le Hamas en Turquie télécommande également des cellules terroristes en Judée-Samarie dans le but de commettre des attentats anti-israéliens.

Souheib Youssef a également apporté des détails sur l’ampleur de la corruption à la tête du Hamas dont les dirigeants vivent sur un train de vie royal pendant que leur population vit dans la misère. C’est d’ailleurs la rasion pour laquelle il a quitté l’organisation qui depuis le recherche. Il a pris un avion à Istanbul pour ne plus y revenir et s’est réfugié en Asie du Sud-Est où il a d’ailleurs rencontré le journaliste israélien qui a réalisé l’interview.

Mais contrairement à son frère, Mosab, Souheib Youssef se dit « patriote palestinien » et affirme ne pas être un traître. Il dit vouloir uniquement dénoncer la corruption du Hamas qui trompe et trahit sa population.

La réaction à Ramallah a été très vive: « Nous savions que cela existe et nous en avons maintenant la confirmation. Maintenant, nous savons pourquoi les dirigeants du Hamas voyagent aussi souvent en Turquie », dit l’un des dirigeants du Fatah.

La réaction du Hamas après cette interview a été de dénoncer immédiatement « un complot sioniste destinée à porter atteinte au mouvement ». Une délégation du Hamas s’est rendue au domicile de la fille de Hassan Youssef pour exprimer le soutien du mouvement à son père, dont voici le second fils qui « passe de l’autre côté ». Parallèlement, le chef du Hamas Ismaïl Hanyeh a téléphoné à l’épouse du chef terroriste pour lui dire que « tout le Hamas se tient aux côtés de la famille.

Les réseaux sociaux se sont également embrasés en faveur de Hassan Youssef sous le hashtag « Nous sommes tous tes enfants ». Des rassemblements spontanés de soutien se sont produits près du domicile de Hassan Youssouf.

Il est trop tôt pour évaluer les conséquences de cette interview sur les relations entre le Hamas et l’Autorité Palestinienne d’Abou Mazen mais aussi sur la population de Gaza qui constate que ses dirigeants se moquent allègrement de son bien-être.

