Hanna est un personnage biblique qui est associée à la prière et au dévouement à D ieu. Stérile, elle a prié de toutes ses forces au Mishkan de Shilo pour avoir un enfant qu’elle s’est engagée à dédier au service de divin s’il lui était accordé. Ainsi est né Samuel qui passera, effectivement, sa vie auprès du Cohen Gadol Eli.

Il y a 20 ans, des mosaïques vestiges d’un couvent près de Shoham, dans le centre du pays ont été découvertes par le Dr Ouzi Dahari et le Dr Yehiel Zelinger de l’autorité nationale des antiquités. Elles ont été recouvertes afin de les protéger.

Dernièrement, lors d’une opération militaire, le site a été légèrement endommagé et les mosaïques ont été remises à jour. L’armée a alors envoyé son unité consacrée à la protection de l’environnement et des antiquités pour un nettoyage et un nouveau dévoilement de ces ruines.

Il faut savoir, en effet, qu’au sein de Tsahal a été monté une unité baptisée: »l’armée de défense de la nature – les officiers prennent soin de l’environnement ». Cette unité qui dépend du département technologie et logistique de l’armée a pour but d’aider l’armée et ses officiers à prendre leur responsabilité pour conserver l’environnement et les sites archéologiques sur le terrain sur lequel ils sont en activité. Ce travail se fait en coopération avec la compagnie de protection de l’environnement et l’autorité des parcs nationaux et celle des antiquités. Ce sont 65 sites qui sont ainsi gérés en coopération avec des soldats des armées de terre, de mer et de l’air, de la Samarie jusqu’au littoral méditerranéen.

Les fouilles effectuées sur les lieux de ce couvent montrent qu’ils servaient à des femmes d’un haut niveau de sainteté. Le Dr Eytan Klein de l’autorité des Antiquités émet l’hypothèse que cela puisse être le lieu de sépulture de Hanna, dont l’histoire est racontée dans le livre de Samuel. D’après Issi Kornfeld, archéologue, »l’hypothèse est que, comme cela se faisait au temps de l’antiquité, les églises conservaient les traditions antérieures et celle-ci aurait été construite ici justement parce que Hanna y est enterrée ».

D’ailleurs d’autres ossements féminins ont été découverts sur place, des femmes qui auraient voulu être enterrées près de Hanna.

Ce site vieux de 1500 ans n’a pas fini de dévoiler tous ses secrets.

Photo: Guilad Stern Autorité des antiquités

Photo à la une: Idan Yunish Autorité des antiquités

Film: Yaïr Amitsur Autorité des Antiquités