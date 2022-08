Le site Israël Hayom publie les résultats de la performance législative du gouvernement sortant. Ils font ressortir le caractère complexe de la coalition et la détermination de l’opposition.

En effet, seuls 43% des lois proposées par le gouvernement ont été définitivement adoptées par la Knesset.

Plus précisément, sur 172 propositions de lois gouvernementales, seules 75 ont été adoptées. A titre de comparaison, le gouvernement Netanyahou-Gantz dont la longévité est comparable à celle du gouvernement Bennett-Lapid, a proposé 109 lois et 93 ont été définitivement adoptées, soit 85%.

Et on pourrait poursuivre les comparaisons: la 20e Knesset (2015-2019) a fait passer 91% des lois proposées par le gouvernement, la 19e Knesset 83%.

Si l’on observe maintenant les propositions faites par les députés dans la Knesset actuelle, les chiffres sont encore plus parlants: sur 4072 propositions seules 22 ont été au bout du processus législatif soit 0.54%. Autre fait intéressant, le tiers des lois adoptées définitivement l’ont été au mois de juin 2022, soit au moment où la Knesset a été dissoute et que les lois votées l’étaient dans le cadre d’accords avec l’opposition.

En effet, durant toute sa mandature, cette Knesset s’est caractérisée par des embouteillages législatifs liés au caractère hétéroclite de la coalition et au besoin du soutien de l’opposition pour un certain nombre de lois.

Notons aussi que les députés de la Knesset sortante ont été particulièrement prolifiques puisque si pendant la 20e Knesset, 133 lois étaient déposées en moyenne par mois par les députés, on en comptait 271 en moyenne pendant la Knesset actuelle. En tout, ce sont 100 lois qui ont été adoptées en 3e lecture, propositions gouvernementales et des députés confondues, durant la mandature de la 24e Knesset, qui aura duré un peu plus d’un an.