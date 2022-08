La queue pour entrer sur le Mont du Temple en ce jour de Ticha beAv est impressionnante. Plus de 2000 Juifs ont choisi de s’y rendre pour commémorer le jour le plus triste de l’année juive et se souvenir de la destruction du Temple il y 1954 ans.

Parmi ces pélerins se trouve le député Itamar Ben Gvir. Il a été attaqué par la gauche de l’échiquier politique qui juge son attitude irresponsable en cette période d’opération militaire à Gaza. Par ailleurs, le député a reçu des menaces en arabe sur son téléphone personnel: »Nous allons te couper la tête ».

Le député Yomtov Kalfon est également monté sur le Mont du Temple ce matin.

Sept Juifs ont été arrêtés sur place pour s’être prosternés. Deux enfants ont aussi été expulsés des lieux pour avoir brandi un drapeau d’Israël.