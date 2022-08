Aujourd’hui, le Jeûne du 9 Av, l’Autorité des Antiquités d’Israël, présente les résultats d’un nouveau projet de recherche qui fait la lumière sur la puissance de l’armée romaine dans la bataille qui a conduit à la destruction du Second Temple.

« Le jeûne du 9 Av commémore le jour de la destruction du Second Temple », dit Kfir Arbiv, chercheur à l’Autorité des Antiquités d’Israël. « Le Temple a été détruit en 70, après un siège de quatre mois et une bataille intensive menée par le général romain Titus pour conquérir la ville et réprimer la révolte initiée par les Juifs quatre ans

plus tôt. Les Romains avaient une armée massive bien entraînée, équipée des meilleurs militaires innovations de leur époque. C’était une machine de guerre impitoyable ».

Arbiv a systématiquement enregistré l’équipement militaire romain récupéré dans les fouilles de Jérusalem, dont beaucoup ont été trouvés dans les fouilles qu’il a dirigées, avec le Dr Rina Avner, dans l’esplanade russe, adjacente au bâtiment de la mairie de Jérusalem.

L’arsenal romain exposé à ce jour comprend des centaines d’objets de tailles différentes, des pierres de catapultes qui ont été lancées à partir de machines sophistiquées à une distance de 100 à 400 m, ainsi que des pierres de petites frondes utilisées par l’infanterie.

Selon les recherches, certaines des machines d’artillerie de l’armée romaine se trouvaient dans le centre de la ville moderne de Jérusalem, dans le quartier de Nahalat Hashiva. Elles montrent également pour la première fois, les points probables par lesquels l’armée romaine a pénétré dans la ville. Les fouilles sur l’Esplanade russe ont mis à jour une partie du troisième Mur, la troisième ligne de défense qui entourait la ville.

L’armée romaine a concentré ses efforts dans ce quartier de la capitale et des centaines, sinon des milliers de pierres ont été dirigées vers cet endroit. « Ce n’est pas surprenant », selon Arbiv, »comme celui qui contrôle cet endroit, domine toute la zone et le destin de la ville. Cela correspond au récit de Josèphe selon lequel Titus a ordonné de pénétrer dans la ville depuis le côté nord-ouest de la muraille de la ville ».

Selon Eli Eskosido, directeur de l’Autorité des antiquités d’Israël : « Les preuves matérielles des énormes ressources employées par l’armée romaine à Jérusalem, reflètent les batailles extrêmement dures qui ont finalement conduit à la destruction du Second Temple ».