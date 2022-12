Cet après-midi (lundi), dans le yishouv Merkaz Shapira, des dizaines de milliers de personnes ont participé à l’enterrement du doyen des rabbins sionistes religieux, le Rav Haïm Druckman, zatsal. Malgré la pluie battante, une foule nombreuse a donc tenu à rendre un dernier hommage à celui qui était capable de réunir tous les courants du sionisme religieux et qui aimait sincèrement chaque Juif. L’ancien Premier ministre Naftali Bennett était présent, placé à côté du futur Premier ministre Binyamin Netanyahou et on a pu apercevoir Matan Kahana arriver en même temps qu’Avi Maoz. De son vivant, comme dans sa mort, le Rav a toujours su réunir les différentes composantes du peuple juif.

Les oraisons funèbres ont été prononcées sur l’esplanade de la Yeshiva Or Etsion, que le Rav Druckman dirigeait depuis des décennies.

Le Président de l’Etat, Itshak Herzog, a prononcé un discours rempli d’émotion et de respect: »A chaque instant de votre vie, vous avez porté sur vos épaules le poids du leadership public, vous avez donné tout votre être et toutes vos forces pour le peuple d’Israël. Toujours attentif, toujours disponible, toujours à l’écoute. Nous étions tous vos enfants, nous étions tous vos élèves. Vous acceptiez tout le monde, avec la plus grande attention, chaleureusement, avec de la lumière dans les yeux. (…) J’ai beaucoup appris de vous, de votre approche complexe et ouverte – aller au-delà des apparences – de votre tolérance, de votre compréhension, de votre sensibilité. Parfois, je regrette que tout le public n’ait pas connu tous ces aspects. J’ai appris de la manière dont vous aimiez chaque Juif pour ce qu’il était – du plus grand dirigeant jusqu’au converti qui voulait une place près de la présence divine. Vous avez agi de toutes vos forces pour que leur acceptation au sein de notre peuple soit fait dans l’amour et la sensibilité. Du peuple qui réside à Tsion jusqu’au dernier juif en Diaspora, peu importe à quel groupe du peuple d’Israël, il appartenait, vous avez rencontré tout le monde, vous avez aimé tout le monde ».

Le futur Premier ministre Binyamin Netanyahou a également prononcé quelques paroles: »Le Rav Haïm Druckman aimait la Torah d’Israël, le peuple d’Israël et la terre d’Israël. Il était mon ami personnel, je l’aimais beaucoup. Le Rav Druckman a investi son âme dans chaque élève, chaque enfant, à la yeshiva, au sein du mouvement du Bné Akiva, à l’internat militaire, dans les implantations. Le Rav Druckman ne craignait pas les combats autour de sujets qui touche l’âme de notre nation – l’intégrité de la terre, les valeurs nationales, l’éducation à l’identité juive, la lutte contre le terrorisme et la garantie d’une armée forte.

J’ai eu beaucoup de conversations avec le Rav et il revenait toujours sur le même point de départ de la souveraineté politique: le 5 Iyar 5708. Il voyait dans la déclaration d’indépendance un événement majeur qui a amené un changement de direction historique: notre propre gouvernement, notre propre drapeau, notre propre armée, notre propre économie, notre propre rassemblement des exilés. Le Rav se réjouissait de voir tout cela et voulait que l’on retienne une leçon: ne pas regarder les points négatifs. Toujours se concentrer sur le positif, parce que grâce à D ieu, nous avonçons à pas de géant, année après année ».

Betsalel Smotrich a pleuré le chef spirituel et politique, des larmes dans la voix: »Qu’allons-nous faire, Maître, sans votre amour, sans votre sourire, sans votre poignée de main si chaleureuse, sans votre encouragement, sans votre soutien? Qu’allons-nous faire sans épaules? Priez pour nous, Maître, pour le gouvernement, pour le public qui a su s’unifier ».

Parmi les personnes qui ont pris la parole et ont fait l’éloge funèbre du Rav Druckman, se trouvaient aussi les deux Grands Rabbins d’Israël, le Rav David Lau et le Rav Itshak Yossef, mais aussi les grands rabbins de Jérusalem, le Rav Arié Stern et le Rav Shlomo Amar mais aussi le secrétaire général du Bné Akiva, Yigal Klein ainsi que l’un des fils et l’aîné des petits-enfants du Rav Druckman.

Le Rav repose désormais au cimetière Messouot Itshak, dans le sud du pays.

Que son souvenir soit béni.