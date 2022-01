Tsahal, la Direction « ‘Homa » au sein du ministère de la Défense ainsi que l’US Missile Defense Agency ont procédé mardi matin a des essais réussis de tirs du missile « Hetz 3 » (Arrow 3). Ce missile est destiné à intercepter des missiles balistiques non-conventionnels qui volent en-dehors de l’atmosphère. Le système de radar qui équipe « Hetz 3 » a détecté la cible, a transmis les données au centre de contrôle de tir qui a calculé tous les éléments puis donné l’ordre d’interception. Deux missiles « Hetz 3 » ont été envoyés, chacun avec une mission différente qu’ils ont chacun effectuée avec succès.

Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré : « Je salue cet essai réussi et sans précédent qui traduit la supériorité technologique d’Israël sous la houlette du ministère de la Défense et des industries militaires. Pas à pas, développement après développement, nous préservons notre capacité de défense face aux menaces qui se développement dans la région, et qui nous permet une marge de manoeuvre offensive face à nos ennemis. Il est clair qu’une défense de qualité permet des offensives plus efficaces. »

Photo Israel Aerospace Industries