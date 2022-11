Le BDS aura travaillé dur mais ne sera pas parvenu à convaincre les joueurs d’échecs de 11 pays de ne pas participer au championnat du monde qui s’est ouvert, comme prévu, hier à Jérusalem.

Le mouvement de boycott a mené une véritable campagne, comme il sait le faire, en demandant aux différents participants étrangers de refuser de se rendre à Jérusalem.

Malgré cela, le championnat s’est donc ouvert hier soir, en grandes pompes, à l’hôtel Dan à Jérusalem.

Outre celle d’Israël, onze délégations étrangères sont présentes: Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Inde, Afrique du Sud, Chine, Espagne, France, Ukraine, Hollande, Pologne et Etats-Unis. Tous les continents sont donc représentés lors de cet événement majeur du monde des échecs.

Le ministre du Logement, Zeev Elkin, lui-même champion d’échecs, était présent lors de la cérémonie d’ouverture. »Le symbole est fort: le jeu le plus ancien du monde arrive dans la ville la plus ancienne du monde. Je souhaite à tous les participants une belle compétition, je suis certain que vous allez aimer votre séjour en Israël et plus particulièrement à Jérusalem ».

La compétition a débuté aujourd’hui (lundi) et c’est vendredi que l’on saura le nom du prochain champion du monde d’échecs. Que le meilleur gagne!