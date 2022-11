Le futur Premier ministre, Binyamin Netanyahou a rencontré aujourd’hui le chef de la Tsionout Hadatit, Betsalel Smotrich, dans le but de sortir de l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations pour la formation du gouvernement.

Au terme de leurs discussions, il semblerait qu’une solution ait été trouvée.

Smotrich aurait renoncé au poste de ministre de la Défense et obtenu celui de ministre des Finances, qui était son premier choix.

En contrepartie, Arié Derhy retournerait au ministère de l’Intérieur et serait également nommé vice Premier ministre (selon le protocole, c’est lui qui remplacera Netanyahou en cas d’absence). Par ailleurs, Shass aurait les commandes du ministère des Cultes et de celui du Neguev et de la Galilée.

Ce dernier portefeuille étant également convoité par Otsma Yehoudit d’Itamar Ben Gvir, il lui a été proposé le ministère de l’Agriculture qui devrait être dévolu à Itshak Wasserlauf, le numéro 2 de Ben Gvir et plus jeune député de la Knesset.