Le Premier ministre Binyamin Netanyhou s’est adressé à la nation lors du journal télévisé de 20h00. A moins de quatre heures de la fin du délai légal, il a annoncé sa décision finale concernant une demande d’immunité à la Knesset.

Après avoir rappelé les nombreux succès des gouvernements qu’il a dirigés depuis dix ans, sur les plans économique, sécuritaire et diplomatique, citant notamment le dernier d’entre eux avec la mise en fonctionnement du gisement de gaz Leviathan et le classement d’Israël comme 8e puissance mondiae, il a indiqué son intention de continuer à servir le pays dans les années qui viennent pour « le mener vers de nouveaux succès pour le bien de tous ses citoyens ».

« De notre côté nous avons à notre actif dix ans d’acquis et de succès alors que nos adversaires ont derrière eux dix ans de ‘tout-sauf-Bibi’ mais sans aucune proposition politique » a-t-il souligné.

Binyamin Netanyahou a ensuite rappelé que l’immunité est une situation temporaire, prévue par la loim et destinée à protéger les hommes politiques face a des tentatives de destitution par des moyens détournés, et qu’il se présentera le jour voulu devant la justice pour « détruire les dossiers » dans les trois affaires qui le concernent.

Le Premier ministre a repris ses attaques contre le systeme judiciaire qui selon lui a decidé de le chasser du pouvoir de manière non democratique avec l’aide complaisante des médias.

Enfin, il a annoncé sa décision de demander l’immunité à la Knesset pour lui permettre de poursuivre sa mission si le peuple lui renouvelle sa confiance.

Sur le plan formel et procédural, la première étape sera de faire la demande écrite au président de la Knesset Yuli Edelstein. Mais le processus risque d’être long puisque la décision sur une telle question revient à la commission parlementaire de la Knesset qui ne fonctionne plus depuis la dissolution de la Knesset. Du côté de Bleu-Blanc on s’active déjà depuis quelques semaines pour obtenir une réunion ad hoc de la commission de l’ancienne Knesset encore avant les élections, car Binyamin Netanyahou n’y disposait pas de majorité et verrait alors sa demande repoussée.

Le parti de Benny Gantz a saisi la Cour suprême pour cela, mais du côté du Likoud on objecte que la Cour suprême n’a pas compétence là non plus pour interférer dans le processus politique et que seule la commission de la Knesset issue des prochaines élections aura compétence pour décider.

Si au lendemain des élections Binyamin Netanyahou est désigné pour former le prochain gouvernement, et si la composition de la commission de la Knesset lui est favorable, il obtiendrait alors cette immunité et verrait son procès reporté après la fin de son prochain mandat.

