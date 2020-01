Le ministre de la Défense a annoncé avoir signé mercredi une ordonnance visant à geler les comptes bancaires de 32 terroristes arabes israéliens ou familles de terroristes, en plus des 8 déjà concernés la semaine dernière. Le gel des comptes a un effet immédiat. Les familles et terroristes concernés ont perçu pendant des années des salaires et allocations mensuelles pour avoir commis des attentats meurtriers contre des Juifs. « L’assassinat des juifs ne sera plus rentable » a répété.

Photo Ministère de la Défense