L’écrivain israélien A.B. Yeoshoua, mondialement connu et reconnu, s’est éteint à l’âge de 85 ans. Sa carrière littéraire était longue de 60 ans.

Plusieurs de ses ouvrages ont été récompensés, portés à l’écran ou fait l’objet de représentations théâtrales.

De son vrai nom Avraham Gabriel Yeoshoua, il tient son nom de plume des initiales de son premier prénom et du surnom qu’on lui donnait ‘Bouli’. Yeoshoua est né en 1936 dans une famille hiérosolomitaine, du côté paternel il était le petit-fils d’un Rav de Salonique et sa mère était originaire du Maroc, elle aussi descendante d’une famille de Rabbins.

Il a vécu plusieurs années à Paris dans les années 60 après avoir accompli son service militaire en tant que parachutiste dans l’unité Nahal, pendant la guerre du canal de Suez. Son épisode parisien prend fin en 1967.

En 2012, il obtient le prix Médicis pour son livre »Rétrospective » mais il a toujours affirmé que ce qui comptait pour lui était les lecteurs, pas les prix. Il avait déclaré lors d’une interview sur Aroutz 2: « Si votre cameraman aime mes livres, c’est plus important pour moi que cinq prix, je veux rester chez le cameraman et non dans les prix ».

A.B. Yeoshoua était aussi connu pour ses prises de position politiques marquées à gauche. Membre du parti Avoda, il est ensuite passé chez Meretz et apparassait même symboliquement en fin de liste du parti pour la Knesset. Il a également appartenu à l’association Betselem.

Son enterrement est prévu demain à Ein Carmel.