Hier, l’Iran annonçait la mort de deux de ses scientifiques les plus importants dans ce qui a été présenté comme un »accident de la route » pour l’un et alors qu’il était »en mission » pour l’autre.

Ces deux morts s’ajoutent à celles de plusieurs cadres des Gardiens de la Révolution ces dernières semaines.

Aujourd’hui, le site »Iran International » proche de l’opposition iranienne publie des détails sur la personnalité de ces deux scientifiques qui laissent penser que leur mort n’est peut-être pas accidentelle.

En effet, ces deux hommes étaient impliqués dans le développement d’armes destinées au Hezbollah et à d’autres organisations terroristes.

Selon »Iran International », ils auraient été tués séparément et contrairement à ce qu’affirmaient les médias iraniens officiels, il ne s’agirait pas de morts accidentelles.

Cette série de morts dans des circonstances mystérieuses de responsables iraniens fait écho aux propos du Premier ministre israélien, Naftali Bennett, qui a déclaré la semaine dernière que dorénavant Israël avait adopté une nouvelle stratégie face à l’Iran: s’en prendre à la tête de la pieuvre et non plus à ses bras.

Parallèlement, les Etats-Unis, par la voix de leur ambassadeur en Israël, Tom Nides, affirment tenir encore à la solution diplomatique face au développement nucléaire iranien: »Nous travaillons en collaboration étroite avec Israël et nos alliés, et comme l’a dit le Président Biden plusieurs fois, ‘toutes les options sont sur la table’. Nous préférerions évidemment régler cette question par la voie diplomatique et nous ferons tout pour y parvenir. La balle est dans le camp iranien », a déclaré l’ambassadeur au quotidien israélien Israël Hayom.