Hier (dimanche), le Premier ministre Naftali Bennett a réuni les plus hauts responsables des renseignements et de la sécurité afin d’élaborer une stratégie face aux attentats qui se succèdent ces dernières semaines.

Il apparait que la plupart des terroristes étaient originaires de Djénine et de la région. C’est la raison pour laquelle, une des options envisagées est de lancer une opération de grande envergure dans cette zone. Cette idée n’est pas sans rappeler l’opération Rempart, lancée par Ariel Sharon en 2022 à Djénine, pour mettre fin à une terrible vague d’attentats.

D’après les correspondants militaires, une telle opération ne pourrait pas se cantonner à Djénine, elle ferait inévitablement tache d’huile en Judée-Samarie mais permettrait de procéder à plusieurs arrestations et de prévenir des attentats en cours de préparation.

Notons que cette nuit, l’armée a agi, comme elle le fait depuis plusieurs semaines maintenant, dans des villages arabes de Judée-Samarie et a arrêté plusieurs suspects.

Par ailleurs, les points de passage qui étaient fermés depuis Yom Hazikaron, ont été rouverts ce matin, à l’exception de celui du village d’où venaient les terroristes qui ont perpétré l’attentat à Elad.

D’autre part, les corps des terroristes de l’attentat à Hadera ont été restitués, discrètement, cette nuit à leurs familles.

La deuxième option sur la table est de lancer une opération à Gaza. En effet, le Premier ministre Bennett a déclaré qu’Israël ne laisserait pas les incitateurs impunis. Or, le principal incitateur est bien le Hamas de Gaza. Israël réfléchit donc à répondre aux attentats par une ou plusieurs attaques à Gaza.

Pour le moment, le Hamas prend soin d’agiter les foules de Judée-Samarie sans enflammer le sud du pays. Les responsables militaires hésitent à entrer dans un round à Gaza, estimant que les forces sont déjà bien occupées au coeur du pays. Pour l’instant, le passage d’Erez demeure fermé au passage des Palestiniens de Gaza. Il n’est ouvert que pour des raisons humanitaires, médicales ou exceptionnelles.

Les jours qui viennent vont être déterminants pour le gouvernement, qui va devoir trancher et adopter une stratégie qui mette fin à cette vague de terreur.

Photo: Terroriste arrêtés à Djénine – Porte-parole Tsahal (Illustration)