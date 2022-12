David Barnéa, le chef du Mossad, s’est exprimé aujourd’hui (jeudi) lors de la cérémonie de remise des prix d’excellence de l’organisation, à la résidence du Président de l’Etat. Avec Itshak Herzog, ils ont allumé la 5e bougie de Hanouka.

Il a, bien entendu, évoqué l’Iran et mis en garde contre son influence: »Ces derniers mois, nous observons des processus dangereux, menaçants, posant des défis pour certains, de la part de l’Iran. L’Iran devient de plus en plus extrémiste, amplifie ses tentatives de perpétrer des attentats, que nous bloquons chaque jour, dans le monde entier. Nous ne sommes pas surpris de ce double jeu de la part du régime iranien, qui d’une main envoie des diplomates discuter à Vienne d’un accord avec les puissances occidentales et de l’autre envoie des terroristes pour tuer des innocents dans le monde entier », a dit le chef du Mossad.

Barnéa a, par ailleurs, affirmé que les rapports de Téhéran avec Moscou se renforçaient et que des armements iraniens étaient destinés à la Russie. Il a précisé que l’Iran tenait à garder ces informations secrètes, tout comme il cache l’enrichissement de son uranium et sa volonté de nuire aux différents pays arabes qui entretiennent de bonnes relations avec Israël.

»Les Iraniens vont continuer à faire comme s’ils étaient un Etat normal et parallèlement, ils mettront en oeuvre leur politique de destruction, de terrorisme et d’atteintes brutales contre leurs citoyens, uniquement pour que le régime survive. Est-ce le pays avec lequel les Etats du monde libre veulent signer un accord? Nos yeux resteront ouverts, nous serons encore plus parés et nous nous assurerons que l’Iran ne possède pas l’arme nucléaire, non pas uniquement ces prochaines années, mais jamais. C’est mon engagement, c’est l’engagement du Mossad ».

Barnéa a fait référence à la révolte populaire en Iran qui dure depuis trois mois maintenant: »Le régime a décidé de faire face à ces manifestations par des tirs sans distinction sur des femmes, des jeunes filles et même des petites filles. Des centaines sont tuées dans les rues, sans défense. Je note que les manifestants n’ont plus peur. Nous avons des preuves concrètes qui nous permettent d’affirmer que la révolte qui ne faiblit pas, défie le régime à Téhéran. Nous voyons clairement ce régime, soi-disant fort, surpris et appeuré ».

Le chef du Mossad a ajouté que l’organisation travaille « à nouer des alliances avec d’autres pays musulmans avec lesquels Israël n’a pas de relations diplomatiques », et ce « afin de créer des multiplicateurs de force qui nous permettront d’agir efficacement et puissamment face à divers défis communs. Je vois une grande importance dans le rôle du Mossad pour ouvrir la voie à la normalisation et à la paix avec les pays de la région et au-delà ».