Deux policiers ont été blessés cette nuit (jeudi à vendredi) dans la ville arabe israélienne de Kfar Qassem après avoir été renversés par un terroriste. Auparavant, ce dernier avait ouvert le feu en leur direction.

Le terroriste a été éliminé. A bord de sa voiture, les policiers ont trouvé un couteau. Des armes ont été découvertes dans le bâtiment d’où il était sorti avant de commettre son attentat. Des membres de sa famille ont été arrêtés cette nuit.

Les forces de sécurité sont à la recherche d’éventuels complices.

Le chef de la police, Kobi Shabtaï, a félicité ce matin les policiers pour leur réaction: »Je félicite le commandant de secteur et les policiers qui sont intervenus cette nuit à Kfar Kassem et je souhaite une bonne santé aux policiers blessés. Nous avons encore pu constater la réaction rapide et efficace de nos policiers qui vont au contact et neutralisent le terroriste, évitant ainsi un attentat de plus grande envergure que le terroriste projetait de réaliser contre les forces de police locales ».