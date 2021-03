Sur la chaîne Hadashot 13, le président de Meretz Nitzan Horovitz a apporté son soutien à la décision de la Cour pénale internationale de la Haye d’enquêter sur des « crimes de guerre » commis par Israël et par Tsahal : « Cette décision à sa raison d’être », a dit le député gauchiste. Il a estimé que le gouvernement israélien devrait « coopérer » avec les enquêteurs et au lieu de dénoncer cette décision antisémite, il a préféré accuser le gouvernement israélien de « n’avoir rien fait pour empêcher cette situation ».

Les réactions indignées n’ont pas tardé :

Likoud : « Nitzan Horovitz a trahi les soldats de Tsahal qui assurent sa protection comme celle de nous tous. La décision de la CPI est un décision antisémite et le Premier ministre Binyamin Netanyahou la combattra en tout lieu jusqu’à ce qu’elle soit annulée… »

Yamina : « Alors que Naftali Benett prend la défense des soldats de Tsahal sur la scène internationale, Horovitz nous tire dessus depuis l’intérieur. Les vaillants soldats de Tsahal sont au front de jour comme de nuit afin de protéger les citoyens d’Israël, dont lui-même. Sous la direction de Naftali Benett, aucune soldat de Tsahal n’hésitera à défendre son peuple et son pays à cause de l’hypocrisie de la gauche qui a perdu tous ses repères.

Ayelet Shaked : « Yamina ne siègera en aucun cas dans un gouvernement avec Meretz ».

Tikva ‘Hadasha : « Il s’agit de propos malheureux sur le compte des soldats de Tsahal. Aucune campagne électorale ne peut justifier le soutien à une décision à caractère antisémite et il vaudrait mieux que Nitzan Horovitz présente ses excuses. L’Etat d’Israël dirigé par Gideon Saar mènera une campagne unifiée contre cette décision et soutiendra les soldats de Tsahal ».

Benny Gantz (Bleu-Blanc ) : « Nitzan, vos propos m’ont mis très en colère. Ayant servi 38 ans dans Tsahal et comme chef d’état-major je sais parfaitement à quel point Tsahal et ses soldats déploient tous les efforts afin d’empêcher toute atteinte à des innocents. Vos propos ce soir sont très graves et je vous demande de les retirer. Aucune campagne électorale ne peut justifier la légitimation d’une décision aussi absurde de la CPI ».

Itamar Ben Gvir (Hatziyonout Hadatit) : « Il s’agit du franchissement d’une ligne rouge. Le conseiller juridique du gouvernement doit ordonner sans délai la levée de l’immunité parlementaire de Nitzan Horovitz et l’ouverture d’une enquête pour haute trahison. Quiconque soutient la poursuite des soldats de Tsahal devant un tribunal antisémite doit être considéré comme quelqu’un qui porte atteinte à l’Etat d’Israël et dès lors, il n’a pas sa place à la Knesset sous peine de ne plus pouvoir regarder les officiers et soldats dans les yeux ».

Ces propos indécents et inacceptables de Nitzan Horovitz ont peut-être été motivés par son désir de flatter l’électorat arabe, alors que Meretz est placé sous la barre d’éligibilité dans les derniers sondages.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90