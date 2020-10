Les relations tendues entre la police et certains milieux orthodoxes en cette période de confinement sont parmi les thèmes les plus couverts par les médias. Violence disproportionnée de la police, insultes et attaques envers des policiers par des orthodoxes extrémistes, appels de rabbins pour le respect des consignes ou au contraire pour ne pas le faire, les journaux télévisés déversent chaque jour leur lot d’informations – ou de désinformation – sur cette population aussi visible que méconnue par la plupart des gens mais également très diverse dans son approche du Corona.

Alors que l’image véhiculée est celle d’une communauté qui ignore superbement les consignes du ministère de la Santé, il convient de citer l’une des figures de l’orthodoxie lituanienne qui par dépit et colère lance un appel à contre-courant et quelque peu démesuré : « Les policiers doivent donner dix fois plus de coups aux orthodoxes récalcitrants » !!

Il s’agit du rav Avraham Kirschenbaum, l’une des dirigeants de la yeshiva « Na’halat HaLeviim » à Haïfa. Il dénonce le fait que les projecteurs de la population orthodoxe sont exclusivement dirigés vers la violence policière et non vers ceux de cette communauté qui enfreignent délibérément les consignes sanitaires, mettent la vie d’autrui en danger et diffusent une image négative de l’orthodoxie.

Le rav Kirschenbaum se livre à une sévère attaque contre les rabbanim et leaders spirituels orthodoxes qui au nom d’une « situation d’urgence » (sh’at haShmad) telles qu’elles se produisaient lors des périodes des persécutions antisémites appellent leur public à ne pas respecter les consignes de l’Etat.

C’est lors d’une visite auprès de malades de la yeshivat « Hevron » que le rav Kirschenbaum, peiné et excédé par ce qu’il y a vu qu’il a appelé la police à faire preuve d’une fermeté extrême envers ceux qui enfreignent sciemment les consignes. Cette visite était organisée par l’Union des étudiants des yeshivot présidée par le rav Yehuda Weissfish.

Devant les malades, le rav Kirschenbaum a qualifié de ‘Hiloul HaChem (profanation du Nom divin) l’attitude de ceux qui ne respectent pas les consignes et dénoncé ceux qui dans le monde orthodoxe sont prêts à mettre en danger la vie d’autrui au nom de principes religieux dévoyés. Il a regretté la mort de tant de rabbanim parce qu’ils n’ont pas respecté les consignes et attaqué ceux qui encouragent leurs élèves à ne pas obéir ou qui ne condamnent pas les violences exercées par certains envers les policiers alors que ces rabbanim sont censés être des exemples. : « Si ces rabbanim ne protestent pas contre les violences, ils ne méritent pas leur autorité. Moi-même, je ne suis pas venu en tant qu’autorité mais juste pour vous pousser à réfléchir… »

Photo Nati Shohat / Flash 90