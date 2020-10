Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a annoncé de nouvelle sanctions américaines contre l’Iran. Cette fois-ci, il s’agit de mesures financières contre dix-huit banques iraniennes dont l’objectif est de couper le secteur iranien du reste du monde. « Nos sanctions vont se poursuivre jusqu’à ce que l’Iran cesse de soutenir les activités terroristes et mette fin à ses programmes nucléaires », a déclaré le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin. L’acquisition de biens jugés humanitaires sera autorisée. Tout cela évidement si Donald Trump est réélu au mois de novembre. Dans le cas contraire, Joe Biden a déjà annoncé qu’il appliquera une politique inverse, similaire à celle de Barack Obama.

Avec aplomb, le ministre iranien des Affaires étrangères a accusé les Etats-Unis « d’affamer la population iranienne » et de perpétrer un « crime contre l’humanité » en « empêchant l’Iran d’acquérir de la nourriture et des médicaments à la population iranienne en période du Corona ». L’Iran dispose de suffisamment d’argent pour financer son réseau terroriste international et son ingérence militaire dans la région.

Photo Matti Stern / US Embassy