Suite à l’interdiction des rassemblements de plus de cent personnes, de nombreux fiancés qui avaient fixé une date de mariage risquent de vouloir annuler leur cérémonie. Pour éviter ce désagrément, l’organisation des rabbanim de Tsohar a annoncé mercredi soir qu’elle se tient à disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent se marier à la date prévue dans les semaines et les mois qui viennent. Des rabbanim sont prêts à se rendre de manière bénévole dans tout endroit où seront organisés des mariages en comité restreint, y compris à domicile ou dans les bureaux de l’organisation, ceci afin de ne pas retarder l’union des fiancés. L’organisation est dirigée par le rav David Stav, rabbin de la ville de Shoham.

De nombreux rabbanim et organisations religieuses se mobilisent sur la question et proposent des mesures exceptionnelles afin de respecter les consignes du ministère de la Santé. Il est par exemple question de diviser les offices en plusieurs lieux, notamment les chabbatot et fêtes.

Photo Yossi Zeliger / Flash 90