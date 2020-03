Le journaliste mythique Nathan Zehavi a une nouvelle fois émis des propos ignobles: « La seule chose qui me ferait croire en Dieu serait que le vice-ministre de la Santé Yaakov Litzman attrape le virus du Corona »!! Le journaliste tient une émission populaire intitulée « Zehavi énervé » sur la station 103FM. Cette nouvelle déclaration odieuse sera sûrement mise sur le compte de la « liberté d’expression » et Benny Gantz pourra continuer à dénoncer « la haine et la division répandues par Binyamin Netanyahou »…

Photo Flash 90