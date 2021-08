Les directeurs de sept hôpitaux publics du pays ont menacé de ne plus accepter de malades du Corona dès lundi et de fonctionner en « mode Chabbat » dès mercredi si le ministère des Finances ne leur transfère pas les budgets promis il y a six mois.

Lors de la conférence de presse qu’ils ont donnée ensemble, leur porte-parole, Prof. Ofer Marin, directeur-général de l’hôpital Shaarei Tzedek a notamment dit : « Cela fait un an et demi et quatre vagues de Corona que nous travaillons jours et nuits, sept jours sur sept afin de sauver le pays (…) Nous avions un accord avec le Trésor en trois parties, dont aucune n’a été respecté (…) Nous sauvons des vies tous les jours mais nous ne savons plus comment payer nos fournisseurs ni même comment continuer à soigner !… »

Dimanche soir, ils rencontrent le ministre de la Santé Nitzan Horovitz et le directeur-général du ministère, Prof. Nahman Asch afin de trouver une solution.

Photo Gideon Markowicz / Flash 90