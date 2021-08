Nouvel épisode dans la complexité et l’hétérogénéité de l’actuelle coalition au pouvoir. Ayelet Shaked a dû réagir aux propos émis par le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid. Sur les ondes de Reshet Bet, il a révélé ce dont tout le monde se doutait déjà : son adhésion à la création d’un Etat « palestinien » et son intention de faire avancer ce projet lorsqu’il sera devenu Premier ministre, « car à l’heure actuelle ce n’est pas possible ».

Visiblement embarrassée, la ministre de l’Intérieur a réagi en disant : « Si c’est le cas, il n’y aura plus de gouvernement ! » Mais au vu des derniers mois, peut-on faire entière confiance en ces propos alors que tant de principes ont été broyés pour former ce gouvernement ?

Ayelet Shaked a également assuré que le Premier ministre Naftali Benett dira « non » au président américain Joe Biden si ce dernier lui demande d’aller vers la solution des « deux Etats ». ! Elle a voulu rappeler que ce gouvernement a été formé avec un consentement mutuel que les dossiers sur lesquels il y a divergences ne seront pas traités, même s’il est difficile d’imaginer que de tels sujets ne soient pas imposés à un moment ou à un autre, notamment par l’Administration démocrate et….son représentant en Israël, Yaïr Lapid.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90